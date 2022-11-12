Трое детей пострадали в ДТП в центре Ульяновска

Трое детей получили травмы в результате дорожной аварии в центре Ульяновска. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на сотрудницу пресс-службы УМВД России по региону Ирину Селюкову.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице 12 Сентября. Столкнулись три автомобиля — Nissan Juke, Hyundai Solaris и Chevrolet Lacetti.

«В результате этого ДТП пострадали три несовершеннолетних — один ребенок 2012 года рождения и два ребенка 2014 года рождения. Примечательно, что каждый несовершеннолетний пассажир находился в отдельной иномарке», — рассказала Селюкова.

Все пострадавшие были госпитализированы. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в субботу сообщалось, что маршрутка и легковое авто столкнулись в Пятигорске. Пострадали четыре человека.