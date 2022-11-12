В Коми переправа через Печору приостановит работу

С 13 ноября паромная переправа через реку Печора на автодороге Ухта – Вуктыл в Республике Коми приостановит работу. Об этом пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное министерство экономического развития и промышленности.

Меры связаны с ожидаемым понижением температуры воздуха.

Для перевозок с 14 ноября будет организовано движение аэровездехода «Нерпа-Вуктыл». Перевозки будут осуществляться ежедневно.

Ранее, 11 ноября, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что жителей города ждут теплые выходные перед холодной неделей. Под влиянием циклона в субботу воздух прогреется до 11–13 градусов тепла.