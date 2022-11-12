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ВС РФ пресекли атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: российские войска пресекли атаки ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/Высочинский Иван
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Российские войска пресекли атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — сказал он.

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Отмечается, что в результате ударов российской армии уничтожено более 190 украинских военных, а также один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Кроме того, за сутки ВС РФ сбили шесть беспилотников в районе Новой Тарасовки Харьковской области, Петровского, Кирилловки Донецкой Народной Республики (ДНР) и Чистополья Запорожской области.

Накануне Конашенков заявил, что российские военные отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.

Ранее, 8 ноября, в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) сорвана попытка наступления украинских солдат в районе населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. Ударами ВС РФ удалось уничтожить более 100 украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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