Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ
Мир
Белоруссия обвинила ВСУ в минировании подступов к границе
Мир
Bloomberg узнал о споре между ФРГ и Индией из-за поставок газа SEFE
Мир
В США выразили надежду на переговоры России и Украины
Мир
РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив в Азовское море
Общество
Минздрав поручил регионам РФ сделать запас лекарств минимум на четыре месяца
Мир
Турция выступила против временных рамок для зерновой сделки
Мир
Эрдоган сообщил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни
Мир
Эрдоган уличил Запад во главе с США в постоянных атаках на Россию
Мир
МИД Украины призвал помешать России устроить «голодные игры»
Мир
Три страны ЕС разблокируют российские удобрения для Африки
Общество
Температурный рекорд за всю историю наблюдений побит в Москве
Сюжет:

Боец ВСУ случайно снял на видео попадание снаряда РФ в свою бронемашину

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) случайно снял попадание снаряда в свою бронемашину. Видео распространили Telegram-каналы. Как утверждается инцидент произошел в районе Артемовска (украинское название Бахмут).

Как пишет канал Дамбиев, на кадрах запечатлен момент удара российского беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) ВСУ 9К35 «Стрела-10». После удара бронемашина загорелась. Официальных подтверждений не приводилось.

Нанесенный дрон: беспилотник ВС России уничтожил артустановки и танки
Расчеты ВДВ применили БПЛА-камикадзе на краснолиманском направлении

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ на николаево-криворожском направлении уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д20 ВСУ при помощи дрона-камикадзе «Ланцет». Беспилотнику удалось оперативно нанести удар по объекту, а также по украинским боевикам.

8 ноября Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка при помощи «Ланцета». На кадрах видно, как российский разведывательный беспилотник обнаруживает и сопровождает украинскую бронемашину. После того как танк занял позицию, по нему был нанесен удар.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022