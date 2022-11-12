Боец ВСУ случайно снял на видео попадание снаряда РФ в свою бронемашину
Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) случайно снял попадание снаряда в свою бронемашину. Видео распространили Telegram-каналы. Как утверждается инцидент произошел в районе Артемовска (украинское название Бахмут).
Как пишет канал Дамбиев, на кадрах запечатлен момент удара российского беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) ВСУ 9К35 «Стрела-10». После удара бронемашина загорелась. Официальных подтверждений не приводилось.
Ранее, 11 ноября, сообщалось, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ на николаево-криворожском направлении уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д20 ВСУ при помощи дрона-камикадзе «Ланцет». Беспилотнику удалось оперативно нанести удар по объекту, а также по украинским боевикам.
8 ноября Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка при помощи «Ланцета». На кадрах видно, как российский разведывательный беспилотник обнаруживает и сопровождает украинскую бронемашину. После того как танк занял позицию, по нему был нанесен удар.
«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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