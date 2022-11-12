Bloomberg узнал о споре между ФРГ и Индией из-за поставок газа SEFE

Корпоративный спор между немецкой Securing Energy for Europe (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania) и GAIL India по вопросу поставок газа перешел на дипломатический уровень, поскольку прекращение немецкой стороной поставок топлива вызвало недовольство в Нью-Дели. Об этом 11 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

SEFE прекратила поставки сжиженного природного газа (СПГ) компании GAIL India с мая, причиной названы российские контрсанкции, введенные после поглощения Gazprom Germania. SEFE выплачивает GAIL India штраф в размере 20% от цены в договоре, которая ниже текущих цен на топливо.

В итоге в отсутствие поставок энергоносителя GAIL India вынуждена тратить гораздо большую сумму на покупки газа на спотовом рынке, что и стало причиной спора.

Индия пытается добиться от SEFE приобретения газа у других поставщиков для выполнения обязательств. Однако для немецкой компании этот вариант грозит дополнительными расходами.

В SEFE заявили, что решают вопрос о поставках с индийскими партнерами.

Как рассказал финансовый директор GAIL India Ракеш Кумар Джайн, SEFE отменила 17 партий СПГ с мая.

В рамках контракта, действующего до 2024 года, SEFE обязана поставлять GAIL India 2,5 млн т сжиженного природного газа ежегодно.

Представители министерств экономики и иностранных дел Германии, а также министерства иностранных дел Индии отказались от комментариев.

Между SEFE и GAIL India уже ведутся доарбитражные переговоры.

В августе сообщалось, что SEFE нуждается в более чем €5 млрд для замены поставляемого газа из России. SEFE до середины июня 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH.

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.