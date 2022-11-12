Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ
Мир
Белоруссия обвинила ВСУ в минировании подступов к границе
Мир
Bloomberg узнал о споре между ФРГ и Индией из-за поставок газа SEFE
Мир
В США выразили надежду на переговоры России и Украины
Мир
РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив в Азовское море
Общество
Минздрав поручил регионам РФ сделать запас лекарств минимум на четыре месяца
Мир
Турция выступила против временных рамок для зерновой сделки
Мир
Эрдоган сообщил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни
Мир
Эрдоган уличил Запад во главе с США в постоянных атаках на Россию
Мир
МИД Украины призвал помешать России устроить «голодные игры»
Мир
Три страны ЕС разблокируют российские удобрения для Африки
Общество
Температурный рекорд за всю историю наблюдений побит в Москве
Сюжет:

Bloomberg узнал о споре между ФРГ и Индией из-за поставок газа SEFE

Bloomberg: между Германией и Индией возник дипломатический спор из-за поставок газа SEFE
0
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпоративный спор между немецкой Securing Energy for Europe (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania) и GAIL India по вопросу поставок газа перешел на дипломатический уровень, поскольку прекращение немецкой стороной поставок топлива вызвало недовольство в Нью-Дели. Об этом 11 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Бег по потолку: как ЕС собирается решать газовую проблему
Установить предельные цены на импорт газа в очередной раз не удалось из-за активного противодействия Германии

SEFE прекратила поставки сжиженного природного газа (СПГ) компании GAIL India с мая, причиной названы российские контрсанкции, введенные после поглощения Gazprom Germania. SEFE выплачивает GAIL India штраф в размере 20% от цены в договоре, которая ниже текущих цен на топливо.

В итоге в отсутствие поставок энергоносителя GAIL India вынуждена тратить гораздо большую сумму на покупки газа на спотовом рынке, что и стало причиной спора.

Индия пытается добиться от SEFE приобретения газа у других поставщиков для выполнения обязательств. Однако для немецкой компании этот вариант грозит дополнительными расходами.

В SEFE заявили, что решают вопрос о поставках с индийскими партнерами.

Как рассказал финансовый директор GAIL India Ракеш Кумар Джайн, SEFE отменила 17 партий СПГ с мая.

В рамках контракта, действующего до 2024 года, SEFE обязана поставлять GAIL India 2,5 млн т сжиженного природного газа ежегодно.

Представители министерств экономики и иностранных дел Германии, а также министерства иностранных дел Индии отказались от комментариев.

Между SEFE и GAIL India уже ведутся доарбитражные переговоры.

В августе сообщалось, что SEFE нуждается в более чем €5 млрд для замены поставляемого газа из России. SEFE до середины июня 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH.

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022