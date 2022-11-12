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Военкор «Известий» показал зачищенный от ВСУ «Муравейник» под Донецком

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Фото: ТАСС/Александр Кравченко
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин вместе с бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) побывал на отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позициях в районе Донецкого аэропорта, которые стали известны как «муравейник».

По словам журналиста, защитники Донбасса полностью зачистили укрепрайон от украинских националистов.

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«Когда-то здесь были густые заросли, посадки, лес, но здесь была такая плотность огня, что все деревья посрезало», — прокомментировал Трушнин рельеф местности.

В настоящее время в этом районе «одни палки торчат», добавил он.

Также он показал боевую машину десанта образца НАТО M113, подорванную на мине. Как рассказали защитники ДНР, мина была советского образца.

«Боевая машина десанта натовского образца M113 пыталась отбить «муравейник» в одной из многочисленных и бессмысленных атак. Напоролась на мину. Экипаж погиб, десант уничтожен», — отметил он.

В начале ноября Трушнин показал удары по украинским позициям. Их наносила отдельная артиллерийская бригада «Кальмирус». В результате попадания были снесены укрытия ВСУ под Красногоровкой в ДНР.

Он уточнил, что раньше операторы ПТУР использовали для ударов противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот», но сейчас перешли на беспроводные ПТРК «Корнет».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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