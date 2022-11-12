Галерея-2-Chery
Руль регулируется по высоте и по вылету, но диапазоны скромные. Количество клавиш на спицах избыточное
Под консолью — вместительная ниша с розетками
Беспроводная зарядка предлагается только для смартфона слева
К селектору трансмиссии и расположению аварийки придется привыкать
У приборной панели несколько вариантов оформления
Лучше всего данные считываются с классических циферблатов
Картинка с камер кругового обзора очень качественная
Задний ряд снабжен дополнительными воздуховодами и обогревом сидений