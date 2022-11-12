Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства семьи под Пермью

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства семьи в городе Оса, среди погибших — ребенок четырех лет. Об этом говорится 12 ноября в сообщении на сайте ведомства.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух лиц, малолетнего»).

«По данным следствия, днем 10 ноября 2022 года в городе Оса в квартире одного из жилых домов по улице Советская было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями», — отметили следователи.

По месту жительства убитого мужчины в доме на улице Степана Разина найдены его супруга и малолетний сын.

«В ходе проведения следственных действий добыты доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений мужчины 1997 года рождения, который свел счеты с жизнью», — добавили следователи.

Тело подозреваемого нашли рядом с домом.

Как сообщали «Известия», убийство произошло 10 ноября.

1 октября в Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту убийства 28-летней женщины мужем из-за ревности. Мужчина, по данным следствия, убил женщину, сообщил о случившемся ее родне и покончил с собой.