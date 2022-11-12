РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив в Азовское море

Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море. Об этом заявило 12 ноября главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Причины ограничений не названы. Официального подтверждения от российской стороны также не поступало.

С присоединением к РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Азовское море полностью перешло под контроль России.