Турция выступила против временных рамок для зерновой сделки

Будет неправильно со стороны Турции ставить ограничения по времени реализации зерновой сделки. Об этом 12 ноября заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос, предложит ли Анкара продлить действие соглашения на четыре месяца или более длительный срок.

«Я думаю, что было бы неправильно устанавливать временные рамки», — цитирует политика Haber Turk.

По его словам, чем точнее стороны соглашения будут его выполнять, тем дольше оно будет действовать.

«С другой стороны, на мой взгляд, нужно хорошо обозначить границы этой работы и хорошо над ней поработать», — продолжил он.

Эрдоган напомнил предложение российского президента Владимира Путина о необходимости поставлять зерно африканским странам. Он подчеркнул, что зерно должно справедливо распределяться не только в страны Европы, но и в бедные государства.

11 ноября глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях. По этой причине все страны должны взаимодействовать для реализации зерновой сделки независимо от симпатий или антипатий к России.

Днем ранее министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть судов, которые перевозят пшеницу с Украины, потом идут в порты Европы, а не в порты стран, «где, как говорили, случится катастрофа». Такую ситуацию Гакоссо назвал лицемерием.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

4 ноября Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Он отметил также, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором.

31 октября Путин указал, что лишь 3–5% вывозимого с Украины зерна попадает в беднейшие страны. Вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран, добавил он.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября.