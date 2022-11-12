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Эрдоган сообщил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с Путиным в ближайшие 2–3 дня
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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращении с саммита в Узбекистане в субботу, 12 ноября.

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По словам Эрдогана, во время последней встречи с Путиным он сказал ему, что придерживается мнения о целесообразности его приезда на саммит G20 в Индонезию. Однако президент России ответил коллеге, что сначала ему необходимо оценить ситуацию. В результате было принято решение, что представлять РФ на саммите будет глава МИДа Сергей Лавров, добавил Эрдоган.

«За эти 2–3 дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным. — Ред.) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию. — Ред.), то есть диалог, в мир», — приводит его слова издание Milliyet.

Также Эрдоган добавил, что в планах есть и переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Анкара намерена узнать отношение Киева к возможным переговорам.

Ранее, 11 ноября, Эрдоган сообщил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился справедливо.

Тогда же Эрдоган заявил о высоком уровне доверия в отношениях с Путиным. По его словам, руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.

До этого, 2 ноября, турецкий лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта. Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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