Стецуренко надеется победить Сантибекова зрелищно и красиво

Кикбоксер Александр Стецуренко заявил, что надеется победить в поединке с казахстанцем Адосом Сантибековым зрелищно и красиво. Бой пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Стецуренко заявил, что уже хорошо изучил противника, посмотрев несколько его поединков.

«Нашел несколько боев, правда, только на голых кулаках. И когда мы боксируем на перчатках — большая разница. Поэтому посмотрим. Я не видел, как он работает ногами. Я так понял, что мы будем выступать с ним по кикбоксингу», — рассказал российский кикбоксер.

При этом Стецуренко отметил, что представитель Казахстана показывает хорошую скорость.

Однако в предстоящем бою россиянин намерен хорошо себя показать и поднимать темп поединка.

Российский кикбоксер также обратился с призывом к Сантибекову показать красивый бой.

«Будь готов! Я верю в свою победу! Давай покажем красивый, зрелищный поединок!» — заключил он.

18 ноября РЕН ТВ проведет очередной зрелищный турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга.

Главным боем турнира станет противостояние россиянина Владимира «Волжанина» Минеева и бразильца Фернандо Santo Forte Родригеса.

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

В программе турнира также бои российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя Новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматов и Александра Стецуренко с популярным бойцом из Казахстана, чемпионом кулачных боев Адильжаном Сантибековым.

Ранее Бурматов пообещал устроить настоящую «рубку» в бою с Гельвихом.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.