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Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном

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Фото: Соцсети
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В Сети появились кадры передвижения колонны бронированной техники НАТО в Херсонской области. Видео опубликовал 12 ноября Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видны десятки единиц бронетехники. В колоннах идут бронемашины Humvee с установленными на них американскими противотанковыми комплексами TOW.

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Также показана колонна десантно-штурмовых войск ВСУ, они следуют на херсонском направлении на британских бронеавтомобилях Wolfhound.

Ранее 12 ноября стало известно, что город Геническ стал временной административной столицей Херсонской области.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

11 ноября в Минобороны России заявили, что более 30 тыс. российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Также переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Ни одной единицы боевых машин на правом берегу Днепра не оставлено.

Решение по передислокации из Херсона было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что российские войска могут оказаться в изоляции.

По его словам, данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих. Ранее из города был организован вывоз местных жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Западные страны кроме финансовой помощи отправляют Киеву военную технику и оружие.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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