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Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину

Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии Альбанезе к Путину «отступить» в вопросе Украины
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Фото: Global Look Press/POOL
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Читателей Sky News возмутило требование премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к президенту России Владимиру Путину «отступить» в вопросе Украины.

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«Альбанезе начинает верить в свою собственную чушь», — написал Glenn.

Комментаторы согласились, что вместо того, чтобы выдвигать требования российскому лидеру, премьеру следовало донести свою точку зрения.

«Такие заявления показывают, что Альбанезе здесь точно не главный», — отметил Chris Mc.

Пользователи также обвинили премьера во лжи и неумении управлять государством.

«Альбо продолжает свою уловку обвинять всё и всех в огромных проблемах, с которыми сталкиваются австралийцы, хотя на самом деле всё, что ему нужно сделать, это посмотреть в свое зеркало, где он увидит, что главная проблема смотрит прямо на него!» — считает Paul M D.

Накануне Альбанезе призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на Россию в связи с украинским конфликтом.

11 ноября издание The Telegraph со ссылкой на источники заявило, что ЕС и Великобритания планируют создать максимум препятствий для полноценного участия России в предстоящем саммите G20. Таким образом, инициаторы бойкота рассчитывают наглядно продемонстрировать осуждение мировым сообществом политики Москвы.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

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