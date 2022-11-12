Легковушка и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб в Дагестане

Три человека погибли при столкновении легкового авто с «КамАЗом» в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД по республике 12 ноября.

Инцидент произошел накануне в 22:30. На 947-м километре автодороги «Кавказ» в Дербентском районе ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». В результате 19-летний водитель легковушки и двое его пассажиров 20 и 24 лет скончались на месте.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в субботу сообщалось, что маршрутка и легковое авто столкнулись в Пятигорске. Пострадали четыре человека.