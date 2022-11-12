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МИД Украины призвал помешать России устроить «голодные игры»

Глава МИД Украины Кулеба: России нельзя позволить играть в «голодные игры»
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Юго-Восточной Азии принять все возможные меры, чтобы помешать России играть в «голодные игры» из-за зерновой сделки. Об этом он заявил в ходе выступления в Камбодже на саммите АСЕАН, 12 ноября сообщает Reuters.

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По его словам, простого участия России в сделке недостаточно.

«Важно также убедиться, что российские инспекторы, которые участвуют в этой инициативе, действуют добросовестно и проверяют суда без каких-либо искусственных задержек», — отметил глава украинской дипломатии.

Он призвал страны, участвующие в АСЕАН, использовать все инструменты, чтобы «помешать России играть в голодные игры с миром».

При этом он добавил, что Киев не намерен садиться за стол переговоров с РФ, так как российская сторона якобы не готова.

Тогда же глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях. По этой причине все страны должны взаимодействовать для реализации зерновой сделки независимо от симпатий или антипатий к России.

Днем ранее министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть судов, которые перевозят пшеницу с Украины, потом идут в порты Европы, а не в порты стран, «где, как говорили, случится катастрофа». Такую ситуацию Гакоссо назвал лицемерием.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

Кроме того, Москва не раз высказывала готовность предоставить беднейшим странам зерно и удобрения безвозмездно. Однако именно страны Запада блокировали вывоз российской продукции, что создавало угрозу продовольственного кризиса.

7 ноября ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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