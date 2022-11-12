Главу поселка в Ленобласти жестоко избили возле дома металлической трубой

Главу Красноборского поселения Ленинградской области Александра Канцерева избили возле собственного дома металлической трубой. По данным источника «Известий», на 57-летнего чиновника напали примерно в 22:00 11 ноября.

Вооруженный металлическим прутом злоумышленник перебрался через забор дома Канцерева и напал на него. После этого неизвестный скрылся. Избиение главы Красного Бора зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пострадавшего с тяжелым переломами костей головы и ушибами груди госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга.

Полиция организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются причины нападения.