Между Москвой и Петербургом будут ходить дополнительные поезда

Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Дополнительные составы будут ходить в ноябре и декабре. Решение было принято из-за возросшего спроса на билеты.

«Подробные изменения в расписании можно уточнить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» либо по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00», — отмечается в сообщении.

7 ноября сообщалось, что завод группы «Синара» «Уральские локомотивы» (ранее совместное предприятие c Siemens) планирует нарастить выпуск электропоездов до 330 вагонов в год. Как следует из проектной документации по расширению производственного комплекта на заводе в Верхней Пышме, предприятие планирует выпускать в год до 160 вагонов скоростных поездов «Ласточка», до 100 вагонов высокоскоростных поездов, до 70 двухэтажных вагонов.