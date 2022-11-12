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Температурный рекорд за всю историю наблюдений побит в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 10:00 субботы, 12 ноября, прогрелся до +9,6 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.

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«В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюденийс», — сказал представитель метеобюро в беседе с «Интерфаксом».

Предыдущий максимум для этого времени и дня был установлен 12 ноября 2010 года — +9,3 градуса.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Москве на 9–10 градусов превысит среднеклиматическую норму. Ожидается до +11...+12 градусов днем.

При этом ветреная и аномально теплая погода сохранится в столичном регионе до конца выходных дней. Установится пасмурная и сырая погода, возможны порывы ветра до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что ночь на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за всё время метеонаблюдений с 1881 года. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса.

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