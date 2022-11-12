Fox News: Демократической партии США осталось получить одно место для контроля над сенатом
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- Fox News: Демократической партии США осталось получить одно место для контроля над сенатом
Демократ, бывший астронавт NASA Марк Келли переизбрался сенатором от Аризоны. Теперь Демократической партии не хватает одного места для контроля над верхней палатой парламента США. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные данные.
«Келли переизбрался в Аризоне», — говорится в сообщении телеканала.
Келли удалось опередить республиканца бизнесмена Блейка Мастерса, чью кандидатуру в начале лета поддержал экс-президент США Дональд Трамп.
Как отмечает телеканал, по прогнозам аналитиков, Мастерс должен был обойти соперника, но они ошиблись.
Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.
9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.
Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы заняли 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.
Президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.
В свою очередь, Трамп назвал страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти.
Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.