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Fox News: Демократической партии США осталось получить одно место для контроля над сенатом

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Демократ, бывший астронавт NASA Марк Келли переизбрался сенатором от Аризоны. Теперь Демократической партии не хватает одного места для контроля над верхней палатой парламента США. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные данные.

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«Келли переизбрался в Аризоне», — говорится в сообщении телеканала.

Келли удалось опередить республиканца бизнесмена Блейка Мастерса, чью кандидатуру в начале лета поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

Как отмечает телеканал, по прогнозам аналитиков, Мастерс должен был обойти соперника, но они ошиблись.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы заняли 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.

В свою очередь, Трамп назвал страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

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