Бездомные собаки напали на второклассницу у лицея в Краснодаре

Четыре бездомные собаки напали на второклассницу на территории лицея в Краснодаре. Девочка получила глубокие раны. Об этом рассказала мама школьницы. Ее слова приводит Telegram-канал «Типичный Краснодар».

По словам женщины, собаки напали на ребенка 9 ноября, когда девочка возвращалась из школы.

«На территории школы ее атаковали четыре огромные собаки. Результат — ссадные раны, укус и курс прививок от бешенства», — сказала мама пострадавшей.

Она добавила, что собаки давно живут возле учебного заведения и никто не предпринял в связи с этим мер.

10 октября в Лазаревском районе Сочи два питбуля напали на четырехлетнюю девочку и насмерть загрызли ее. По данным СК, мать оставила ребенка на втором этаже дома, не поставив об этом в известность бабушку сожителя, и уехала в магазин. Пенсионерка предположила, что в доме никого нет, и впустила внутрь трех собак породы питбультерьер. Две из них напали на ребенка.