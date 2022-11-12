В Самарской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Самарской области из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

«Днем 12 ноября местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями в региональном управлении МЧС призвали жителей по возможности не выходить из зданий, на улице не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями, не подходить к оборванным проводам.

«Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения», — также отметили в ведомстве.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы объявила «желтый» уровень опасности из-за тумана. Водителям посоветовали быть максимально бдительными, держать безопасную дистанцию, снижать скорость.