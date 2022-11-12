Петербуржцам пообещали волну потепления в конце месяца

В Санкт-Петербург в конце ноября может прийти волна потепления. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

По словам специалиста, сейчас, после нескольких аномально теплых дней, в начале грядущей недели похолодает. Ночью будут заморозки, а днем — около нуля.

«Чередование волн тепла и холода с довольно высокой вероятностью будет наблюдаться вплоть до конца ноября», — рассказал синоптик.

Он также отметил, что приход зимы откладывается до декабря, уточняет ИА FlashNord.

Ночь на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за всё время метеонаблюдений с 1881 года. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса. До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градуса.