Названы самые высокооплачиваемые вакансии Воронежской области для соискателей без опыта

Самой высокооплачиваемой вакансией для сотрудника без опыта в Воронежской области стала вакансия велокурьера с зарплатой от 45 тыс. до 578 тыс. рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на аналитиков HeadHunter.

Кандидат на эту позицию должен иметь телефон на базе Android, медицинскую книжку, а также обладать выносливостью и стрессоустойчивостью.

На втором месте — позиция менеджера по продажам в компании «Эфко», где готовы платить от 85 тыс. до 350 тыс. рублей. На третьем — брокер по элитной недвижимости в «АН Смарт», который будет получать от 70 тыс. до 320 тыс. рублей.

Кроме того, компания «Этажи» ищет соискателя на должность менеджера по продажам жилой недвижимости с зарплатой от 70 тыс. до 300 тыс. рублей. А ООО «ДАКС-Драйв» опубликовало вакансию водителя МГТ и КГТ на своем автомобиле с зарплатой 250 тыс. рублей.

В первую десятку также вошли позиции работника склада, водителя грузового автомобиля, фасовщика, курьера и курьера с ежедневной оплатой.

Как писали «Известия» ранее, 11 ноября, россияне стали менее активно рассылать свои резюме потенциальным работодателям. В октябре число резюме снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.