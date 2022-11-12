Синоптики рассказали о неблагоприятных погодных условиях в Орловской области на выходных

На выходных, 12 и 13 ноября, в Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу прогнозируется сильный западный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью — без осадков, днем — местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.

«13 ноября на территории области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 8–13 м/с, местами до 17, днем 9–14, местами 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов», — также сообщили в центре.

Как напомнили в региональном управлении МЧС, во время сильного ветра нельзя находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, а также деревьями. Также нужно быть осторожными, обходя оборванные провода.