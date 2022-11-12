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ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по школе в селе Меловатка в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по школе в селе Меловатка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил 12 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Село Меловатка находится в Сватовском районе. Удар по школе пришелся на 04:00. Старое здание учебного заведения полностью уничтожено, в новом выбиты окна, поврежден фасад, рассказал Марочко в соцсетях. Предварительно, погибших и пострадавших при ударе по селу нет.

Также в субботу стало известно, что женщина пострадала при обстреле ВСУ поселка Нижняя Дуванка в ЛНР. Повреждены три дома.

10 ноября сообщалось, что за время проведения спецоперации ВСУ выпустили 458 ракет из американской РСЗО HIMARS по ЛНР. Кроме того, украинские военные активно использовали снаряды тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Специальная операция по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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