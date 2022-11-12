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Foreign Policy: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по договору СНВ

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Возобновление переговоров с Россией по Договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ) было с лета целью Белого дома и Госдепартамента США. Планирование новой встречи с российскими представителями по этому вопросу находится в стадии обсуждения. Об этом говорится в статье журналиста Роберта Грэмера на сайте журнала Foreign Policy.

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Как рассказала Роуз Геттемюллер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО и высокопоставленный представитель США по контролю над вооружениями, которая помогала вести переговоры по СНВ в 2009–2010 годах, переговоры не следует рассматривать как какую-либо уступку России.

По ее словам, проблемы безопасности должны обсуждаться.

«Мы не всегда можем выбирать, с кем вести переговоры, но если у нас есть проблема, которая отвечает интересам нашей национальной безопасности, мы должны ее решить», — отметила Геттемюллер.

Как уточняется в публикации, администрация США объявила о возобновлении переговоров с Россией о контроле над ядерными вооружениями, несмотря на рост напряженности из-за ситуации на Украине. Предполагается, что переговоры пройдут в Каире в ближайшее время.

По мнению автора статьи, переговоры продемонстрируют готовность администрации президента США Джо Байдена взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным по некоторым внешнеполитическим вопросам.

8 ноября Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры с Россией касательно СНВ-3. В этот же день в посольстве США в России рассказали «Известиям», что Соединенные Штаты Америки остаются привержены соблюдению всех условий договора о нераспространении.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Договор СНВ позволяет каждой стороне проводить инспекции на местах объектов вооружений в другой стране. Соглашение позволяет проводить до 18 выездных инспекций в год.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса проверки были приостановлены. При этом действие договора истекало 4 февраля 2021 года. Тем не менее в январе президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден все-таки договорились о его продлении без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуацию обострило начало спецоперации РФ на Украине. В августе Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США.

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