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Посол Колумбии предупредил о подорожании кофе в России

Посол Колумбии предупредил о вероятном подорожании кофе в России из-за неурожая в республике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году из-за неурожая в республике. Об этом 12 ноября рассказал посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

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По его словам, аграриям страны не удалось собрать много кофе в самых урожайных регионах Колумбии из-за тяжелой зимы.

«Ожидается, что урожай снизится на 50–57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%», — цитирует его «РИА Новости».

По словам дипломата, причинами роста цен на колумбийский кофе станут удорожание удобрений, нехватка контейнеров и логистика. Нейра отметил, что цены на кофе вырастут во всем мире.

На сколько именно вырастут цены, посол не уточнил.

В сентябре руководитель кофейной компании Bacca Rossa Натали Солнечная рассказала «Известиям», что подорожание кофе в РФ в последние месяцы происходило в значительной степени из-за сокращения поставок западных брендов, попавших под антироссийские санкции, и эта тенденция исчерпала себя. По ее мнению, рынок обрел равновесие, и в дальнейшем возможно даже снижение цен.

Месяцем ранее сообщалось, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии уже отразились на его стоимости в мире — продукт подорожает на 10–15%. По мнению экспертов, рост цен на этот продукт в РФ составит 30% — до следующего сезона урожая в 2023 году.

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