Четыре человека пострадали в аварии с участием маршрутки в Пятигорске

Маршрутка и легковое авто столкнулись в Пятигорске, пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщило управление ГИБДД в Ставропольском крае.

ДТП произошло утром в субботу. По данным ГИБДД, водитель автомобиля LADA Vesta, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с пассажирской маршруткой.

«От удара «Газель» опрокинулась на бок. В больницу доставлены водитель и три пассажира маршрутки», — говорится в сообщении ГИБДД в Telegram.

Отмечается, что всего в момент ДТП в маршрутке находились шесть пассажиров. Водитель Lada, 44-летний житель Дагестана, не пострадал.

Накануне водитель «Газели» в Суздале влетел в припаркованную машину полиции. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, местный житель не справился с управлением. Среди пострадавших он и 35-летняя пассажирка полицейской машины.