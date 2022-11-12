Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины

Воздушная тревога звучит утром 12 ноября в Полтавкой и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

О тревоге в Полтавской области также сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, существует ракетная угроза. Какие-либо данные о взрывах в регионах не приводятся.

В ночь на субботу воздушная тревога также объявлялась в Кировоградской и Николаевской областях.

ВС РФ с 10 октября наносили массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. По данным Киева на начало ноября, в стране было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры.

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