Президент Путин подтвердил главе ЦАР готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России обеспечивать продовольственную безопасность стран Африки. Об этом глава государства заявил 11 ноября в ходе телефонных переговоров с лидером Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканж Туадерой.

«При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — отметили в Кремле.

Стороны выразили готовность к активизации двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор.

Президент ЦАР сообщил о намерении участвовать во втором саммите Россия – Африка летом 2023 года, который пройдет в Санкт-Петербурге, отмечает «Газета.Ru».

Лидеры также договорились продолжать взаимодействие в целях укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР.

В начале января в ЦАР рассказали о возможности размещения российской военной базы. В августе 2018 года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.