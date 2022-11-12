Очевидцы сообщили о стрельбе из автомата возле ресторана в Приморье

Инцидент со стрельбой из автомата произошел у ресторана в Приморье, об этом говорится в 12 ноября Telegram-канале «Городовой | Приморье».

Видеоролик с места происшествия опубликовало издание Newsbox24.

Как рассказали очевидцы, между посетителями произошел конфликт в шестом часу утра в ресторане «Маки». Один из мужчин достал автомат из салона автомобиля и начал стрелять в направлении ног оппонента.

Тот закрыл руками уши и отошел, но на звуки выстрелов прибежали очевидцы, они пытались забрать у стрелявшего оружие, но тот снова выстрелил. Дебошира удалось усадить в автомобиль.

10 ноября сообщалось, что на мужчину, открывшего стрельбу по проезжающим машинам возле школы в городе Щучьем Курганской области, возбудили уголовное дело. Пострадавших не было.