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Мирная жительница пострадала при обстреле Нижней Дуванки в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Женщина пострадала при обстреле поселка Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинскими военными. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1958 года рождения, а также повреждено два одноэтажных жилых дома», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 11 ноября, стало известно, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по территории Нижней Дуванки.

В этот же день появилась информация о двух гражданских, раненных в результате удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Также были повреждены семь жилых домов и магазин.

10 ноября сообщалось, что за время проведения спецоперации ВСУ выпустили 458 ракет из американской РСЗО HIMARS по ЛНР. Кроме того, украинские военные активно использовали снаряды тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет), а из РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» было выпущено 2607 снарядов.

9 ноября официальный представитель российского МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ в ЛНР. В процессе противник потерял 60 бойцов, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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