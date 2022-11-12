Американский историк и писатель Эрик Зюсс назвал страны Запада нацистами, которые помогают Украине. Об этом он написал в своей статье для издания Modern Diplomacy 11 ноября.

«Нацисты в подавляющем большинстве поддерживают Украину против России и сейчас лидируют по всему Западу. Потребители и промышленные предприятия в Великобритании и Европе — и даже в самой Америке — будут платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», ― отметил автор.

По мнению Зюсса, Запад ошибся со своими ожиданиями от антироссийских санкций, поскольку в результате больше навредил себе, чем Москве. Евросоюз потерял самый дешевый источник энергоресурсов, за что придется расплачиваться простым людям.

Историк напомнил, что в начале спецоперации по защите Донбасса западные инвесторы считали, что экономика России будет раздавлена Западом.

«Но с мая инвесторы на удивление устойчиво верят, что вместо этого западные (т.е. Великобритания, США и союзники) экономики будут раздавлены — раздавлены чем? Раздавлены санкциями Великобритании, США и союзников», ― подчеркнул Зюсс, отдельно отметив диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» как фактор, из-за которого ЕС лишился России как надежного источника топлива.

10 ноября агентство Bloomberg написало, что с наступлением зимы в Европе будет усугубляться «энергетический кошмар». Странам Евросоюза придется очень тонко балансировать между спросом на газ и предложением, принимая сложные решения для преодоления предстоящей зимы.

Станы Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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