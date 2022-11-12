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Telegraph: Евросоюз и Великобритания хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20

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Великобритания и страны Евросоюза (ЕС) пренебрежительно отнесутся к появлению главы МИД РФ Сергея Лавров на саммите G20 в Индонезии, будут создавать максимум препятствий для полноценного участия российской делегации в мероприятии. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в планах устроить бойкот. В том числе сделать так, чтобы люди покидали зал во время выступления российских представителей.

Таким образом, подчеркивается в статье, ЕС и Великобритания хотят продемонстрировать осуждение мировым сообществом политики России относительно Украины.

При этом авторы допустили, что Китай и другие страны, находящиеся в дружественных отношениях с Россией, не будут присоединяться к бойкоту.

«Китайцы и русские тесно сотрудничают», — приводятся слова чиновника ЕС.

Ранее, 11 ноября, замглавы МИД РФ Сергея Рябков заявил об отсутствии планов у Лаврова встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите G20.

Кроме того, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства Джо Байден не будет встречаться с Лавровым. Также в пресс-службе Госдепа сообщили, что американской стороной не планируются и контакты между Лавровым и Блинкеном.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда отмечалось, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.

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