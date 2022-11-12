Автоэксперт Ракитин перечислил схемы обмана клиентов при шиномонтаже

В шиномонтажных мастерских могут прибегать к разным способам обмана, чтобы увеличить затраты клиентов. Об этом рассказал 12 ноября автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

По его словам, среди таких способов ввести в заблуждение автовладельца встречается предложение от мастера закачать в шины не воздух, а азот.

«Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», — приводит его слова радио Sputnik.

Также при замене резины сотрудники мастерской могут солгать клиенту, что шина некачественная и не балансируется. При этом не все водители понимают, как работает станок для балансировки колес.

«Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история — это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть», — сказал эксперт.

Он добавил, что лучше всего менять шины в проверенном сервисном центре. Также можно поискать отзывы в интернете о той или иной шиномонтажной мастерской, чтобы определиться с выбором.

Ранее, 2 ноября, руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский рассказал «Известиям», что основное преимущество жидкой резины заключается в том, что она обеспечивает устойчивость к воде для различных объектов.

Накануне Иванский объяснил, как правильно выбрать зимние автомобильные шины. Так, эксперт посоветовал при выборе резины ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. По его словам, это грозит попаданием в ДТП.