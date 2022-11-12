Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны
Мир
Лавров прилетел в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Мир
В Китае заявили об уроне международной репутации США после слов Пелоси
Общество
Движение по Крымскому мосту временно остановили для ремонта
Мир
ФБР обвинило украинца в попытке отмывания денег в США
Происшествия
В Северо-Курильске начался пеплопад из-за вулкана Эбеко
Мир
СМИ сообщили о проблемах при обучении военных Украины в Великобритании
Мир
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Наука
КНР запустила на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-5»
Мир
Активист рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Политика
В Совфеде назвали ответственных за начало переговоров России и Украины

Автоэксперт Ракитин перечислил схемы обмана клиентов при шиномонтаже

Автоэксперт Ракитин: предложение накачать шины азотом вместо воздуха является уловкой
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В шиномонтажных мастерских могут прибегать к разным способам обмана, чтобы увеличить затраты клиентов. Об этом рассказал 12 ноября автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Не ввезло: бизнес сообщил о закрытии 160 дилерских автоцентров
Если параллельный импорт не будет налажен, запаса иномарок может хватить на два-три месяца

По его словам, среди таких способов ввести в заблуждение автовладельца встречается предложение от мастера закачать в шины не воздух, а азот.

«Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», — приводит его слова радио Sputnik.

Также при замене резины сотрудники мастерской могут солгать клиенту, что шина некачественная и не балансируется. При этом не все водители понимают, как работает станок для балансировки колес.

«Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история — это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть», — сказал эксперт.

Он добавил, что лучше всего менять шины в проверенном сервисном центре. Также можно поискать отзывы в интернете о той или иной шиномонтажной мастерской, чтобы определиться с выбором.

Ранее, 2 ноября, руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский рассказал «Известиям», что основное преимущество жидкой резины заключается в том, что она обеспечивает устойчивость к воде для различных объектов.

Накануне Иванский объяснил, как правильно выбрать зимние автомобильные шины. Так, эксперт посоветовал при выборе резины ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. По его словам, это грозит попаданием в ДТП.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022