Трамп объявит о планах баллотироваться в президенты США 15 ноября

15 ноября Дональд Трамп объявит о планах баллотироваться в президенты США. Дату выступления политика раскрыло издание The Daily Beast. Ранее Трамп анонсировал некое

«важное заявление» во вторник. 45-й президент США несколько раз говорил о возвращении в Белый дом, передает телеканал «Известия». На предыдущих выборах политика поддержали 70 млн американцев. Показатель является рекордом для проигравшего кандидата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.