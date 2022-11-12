Украинские беженцы устроили скандал в итальянском Ланчано у побережья Адриатического моря. Причиной недовольства стало выселение из комфортабельного отеля и «депортация» в регион победнее, передает телеканал «Известия».

Стоит учитывать, что власти Италии полностью содержат переселенцев с Украины за счет своих граждан. При этом в случае отказа от переезда беженцы потеряют помощь, которую оказывают итальянские власти. Кроме того, в скором времени планируется сокращение выплат украинцам.

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