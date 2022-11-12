В Китае заявили об уроне международной репутации США после слов Пелоси

На конференции ООН по изменению климата спикер палаты представителей Нэнси Пелоси своей речью дала повод международной аудитории убедиться в ненадежности США. Об этом 11 ноября пишет издание Global Times.

«Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в политических целях привлекла к COP27 поддержку США внутри страны, что еще больше нанесло ущерб международной репутации США», — говорится в материале.

Уточняется, что Пелоси в своей речи прибегла к критике республиканцев, заявив, что между сторонами существуют разногласия по климатическому кризису. На конференции она обвинила членов Республиканской партии в том, что они отрицают необходимость дискуссий на тему климатического кризиса.

«По иронии судьбы Пелоси фактически вывела американскую партийную политику на сцену COP27, что показывает, что США не пользуются доверием, а политика США непоследовательна и лицемерна в отношении действий по борьбе с изменением климата», — приводится в статье заявление профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время подсчет голосов еще продолжается. Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы застолбили за собой 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной. Подведение итогов продолжается.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Как заявил 11 ноября политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов в беседе с «Известиями», несмотря на то, что выводы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о том, что выборы «в полной мере соответствовали принципам демократии», в ходе предвыборной кампании было множество удобных перекосов в пользу одной из партий. Шаповалов, в частности, указал на то, что около 8,6 млн граждан США оказались лишены активного избирательного права, а часть территорий страны осталась без своего представителя в конгрессе.

Кроме того, 17 из 50 штатов также ввели запрет на присутствие международных наблюдателей на выборах, а сама миссия начитывала не более 62 человек, что недостаточно для контроля за такой огромной страной, как США, добавил эксперт.