Foreign Policy: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по договору СНВ

Белый дом видит своей целью возобновить обсуждения с Москвой относительно договора СНВ и с лета предпринимает соответствующие попытки. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает журнал Foreign Policy.

Отмечается, что стремление к переговорам демонстрирует готовность Вашингтона взаимодействовать с российской стороной, несмотря на сохраняющиеся напряженность в российско-американских отношениях.

При этом бывший заместитель генерального секретаря НАТО и высокопоставленный представитель США по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер указала на то, что не следует последние ядерные обсуждения рассматривать как какую-либо уступку России.

Ранее, 8 ноября, в Госдепартаменте США заявили, что между Россией и Соединенными Штатами существует договоренность о состоятельности переговоров в ближайшем будущем.

Также в этот день в посольстве США в России рассказали «Известиям», что Соединенные Штаты Америки остаются привержены соблюдению всех условий договора о нераспространении.

Между тем 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном интервью американскому журналу Newsweek отметил, что поддерживать нормальное общение с США, которые заявили своей целью нанесение России стратегического поражения, объективно не получается.

Накануне президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН завил, что отношения Запада с Россией в перспективе могут ухудшиться, в этой связи нельзя исключить расширение военного конфликта.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.