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Движение по Крымскому мосту временно остановили для ремонта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили с 4:00 до 16:00 12 ноября для ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 11 ноября.

«Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок, следить за поступающей информацией», ― говорится в сообщении оперштаба во ВКонтакте.

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9 ноября Минтранс сообщал, что Крымский мост будет закрыт на 12 часов 12 ноября для ремонта.

Ранее, 8 ноября, мост закрывали тоже на 12 часов. Тогда строители установили первый новый пролет автомобильной части. Как рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, для этого использовали поперечную надвижку.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

12 октября в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором преступления в РФ назвали ГУ разведки украинского МО под руководством Кирилла Буданова. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. В их числе — граждане России, Украины и Армении.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, теракт был направлен на критически важный для страны гражданский объект.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.

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