Юрист Иващенко предупредил об опасности при утеплении квартир

При выборе материалов для утепления квартиры следует опираться на критерии пожарной, экологической безопасности и отдавать предпочтение пригодным материалам. Об этом 12 ноября рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

«Если вы решили утеплить свою квартиру изнутри, то имеет значение из каких материалов это утепление, представляет оно пожарную опасность или нет. Важна и экологическая безопасность — в материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Юрист уточнила, что теплоэффективность помещений можно повысить за счет утепления окон и стен. Нужно помнить о том, что при неправильном утеплении квартир площадь помещения может стать меньше, а это — необходимость внесения изменений в технические и юридические документы вашей квартиры.

В «Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» сказано, что потери тепла через оконные проемы от четырех до шести раз выше, чем через стены. Применение двойного и тройного остекления позволит в полтора раза сократить указанные потери, добавила эксперт.

Кроме того, за счет средств капитального ремонта также можно решить вопрос с утеплением помещения.

«Данные работы называются капитальный ремонт фасада. Если они заложены в программе капитального ремонта, то согласования с жильцами многоквартирного дома не нужно», — уточнила Иващенко.

Ранее, 13 октября, совладелец Группы Родина Владимир Щекин рассказал «Известиям», что в приоритете у российских покупателей жилая недвижимость с предчистовой отделкой. Это в условиях кризиса позволяет сократить расходы на ремонт, уточнил он.