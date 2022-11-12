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Юрист Иващенко предупредил об опасности при утеплении квартир

Юрист Иващенко: утепление квартиры может быть опасно из-за непригодных материалов
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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При выборе материалов для утепления квартиры следует опираться на критерии пожарной, экологической безопасности и отдавать предпочтение пригодным материалам. Об этом 12 ноября рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

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«Если вы решили утеплить свою квартиру изнутри, то имеет значение из каких материалов это утепление, представляет оно пожарную опасность или нет. Важна и экологическая безопасность — в материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Юрист уточнила, что теплоэффективность помещений можно повысить за счет утепления окон и стен. Нужно помнить о том, что при неправильном утеплении квартир площадь помещения может стать меньше, а это — необходимость внесения изменений в технические и юридические документы вашей квартиры.

В «Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» сказано, что потери тепла через оконные проемы от четырех до шести раз выше, чем через стены. Применение двойного и тройного остекления позволит в полтора раза сократить указанные потери, добавила эксперт.

Кроме того, за счет средств капитального ремонта также можно решить вопрос с утеплением помещения.

«Данные работы называются капитальный ремонт фасада. Если они заложены в программе капитального ремонта, то согласования с жильцами многоквартирного дома не нужно», — уточнила Иващенко.

Ранее, 13 октября, совладелец Группы Родина Владимир Щекин рассказал «Известиям», что в приоритете у российских покупателей жилая недвижимость с предчистовой отделкой. Это в условиях кризиса позволяет сократить расходы на ремонт, уточнил он.

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