Активист рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве

Служба безопасности Украины начала массовые облавы на улицах Николаева и проверяет квартиры города в поисках людей, у которых есть любые связи с Россией: родственники, друзья или российские номера в телефонах. Об этом рассказал активист пророссийского подполья Николаева 12 ноября.

«То ли им (СБУ. ― Ред.) статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики. ― Ред.) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье. Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», ― цитирует активиста «РИА Новости».

Также собеседник агентства рассказал, что на некоторых улицах Николаева расставили блокпосты с мешками с песком и противотанковые ежи. Также на улицах можно встретить украинских боевиков.

Ранее, 10 ноября, активисты подполья в Николаеве вычислили несколько адресов убежищ сотрудников городского управления СБУ. Участники подполья поделились координатами и месторасположением мест в городе, где сотрудники СБУ поводят наблюдение, записывают ролики для соцсетей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».