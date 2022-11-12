Американским властям следует отказаться от финансирования боевых действий в пользу дипломатии. Такое мнение в пятницу, 11 ноября, выразили представители Либертарианской партии США.

Отмечается, что день перемирия мог бы быть вписан в историю. Однако в партии считают, что этот день не наступит, если Вашингтон продолжит отдавать предпочтение бесконечному финансированию Киева, а не дипломатии с Россией.

10 ноября онлайн-журнал National Interest предупредил США о расплате за поставки оружия Киеву. Издание отметило, что американская армия столкнулась с уменьшением арсеналов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Штаты стремятся экономически обогатиться и «снять сливки» с продажи оружия Украине. По этой причине страна заинтересована в том, чтобы конфликт между Москвой и Киевом перешел в затяжную фазу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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