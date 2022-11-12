Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В нескольких областях Украины в ночь на субботу, 12 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению.

Отмечается, что сирены звучат в Николаевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Накануне днем воздушная тревога уже объявлялась в Николаевской и Кировоградской областях. Также сирена была слышна в Черкасской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ночь на 11 ноября на онлайн-карте украинского минцифры была опубликована информация, что воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Система оповещения сработала в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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