Столицей Херсонской области временно станет Геническ

Город Геническ станет временной административной столицей Херсонской области. Об этом заявил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин 12 ноября.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», ― пояснил Фомин.

Город Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны России заявили, что более 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переброшено пять тыс. единиц вооружения и военной техники. Ни одной единицы боевых машин на правом берегу Днепра не оставлено.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

Решение по отводу войск из Херсона было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции.

Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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