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В США признали проблемы с поставками Украине оборудования для обогрева

Foreign Policy: США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вашингтон испытывает трудности в поставках Киеву оборудования для обогрева и выработки электричества. Об этом 11 ноября сообщает журнал Foreign Policy.

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Отмечается, что США не способны «помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами», что стало довольно проблематично для Киева. По данным издания, Белый дом привык оказывать поддержку странам с более теплым климатом, поэтому ему весьма непросто удовлетворить все запросы Украины.

Автор добавил, что Киев призвал американских чиновников использовать предусмотренные законом о ленд-лизе для Украины средства, чтобы приобрести оборудование для обогрева.

Накануне обозреватель газеты Global Times Андрей Кортунов указал на усталость администрации США от поддержки Украины. Он отметил, что зацикленность президента страны Джо Байдена на Украине вызвала обеспокоенность Республиканской партии.

Всего США потратили на помощь Украине несколько десятков миллиардов долларов, написал автор и добавил, что республиканцы считают такую сумму несправедливой, так как украинский кризис касается Европы, а не Вашингтона.

Также в этот день в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что США едва ли смогут создать полноценную систему ПВО на Украине. Соответствующую позицию он озвучил после заявления официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, который накануне сказал, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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