Стримерша собрала донаты на «Буханку» для российских военных

Стримерша под ником ReiHatori (настоящее имя Ангелина) рассказала «Известиям» о сборе средств для российской армии с помощью онлайн-трансляций на платформе Twitch. Благодаря пожертвованиям зрителей девушка может регулярно оказывать поддержку бойцам.

«Сама всё закупаю, сама всё привожу на передовую и передаю лично в руки военным. <...> Каждый раз стараюсь отвозить, помимо прочего, машины. Уже отвезла «Ниву» <...> Сейчас купила и готовлю «Буханку» для эвакуации раненых», — поделилась она.

Помимо автомобилей, блогерша передает коптеры, рации, тепловизоры и одежду. Когда Ангелина прибыла с первой партией гумпомощи в 16-й батальон теробороны Народной милиции ЛНР, бойцы приняли ее «как родную».

По словам ReiHatori, изначально она оказывала поддержку беженцам и лишь со временем переключилась на помощь армии. На первых порах ее инициативы поддерживал небольшой круг людей и сборы были достаточно скромными, однако после того, как во время очередного стрима пользователь с ником Джон Лютер перевел блогерше 500 тыс. рублей, интерес к каналу Ангелины серьезно возрос.

Ранее, 2 ноября, депутат Госдумы Артур Таймазов встретился с военнослужащими Донбасса, чтобы передать им 15 тыс. комплектов термобелья, письма солдатам, бензиновые электрогенераторы, тепловизоры и квадрокоптеры.

16 сентября стало известно, что в рамках акции «Всё для Победы» омские судебные приставы собрали гуманитарную помощь для жителей Стаханова. Летом 2022 года город в ЛНР стал подшефным Омской области.

До этого, 9 сентября, сообщалось, что в ДНР и ЛНР отправили 30 т гуманитарного груза. Организатором сбора выступил Союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны РФ и Центрального спортивного клуба армии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе.

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