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По меньшей мере 4 человека ранены при стрельбе возле колледжа в Канаде

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Фото: CBC
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Минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы возле колледжа в Квебеке, Канада. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает радиостанция CBC.

«Как минимум три человека ранены, были слышны выстрелы, а здание колледжа Montmorency закрыла полиция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицию вызвали в парк около 17:22 по местному времени (1:22 12 ноября мск). Следователи разыскивают одного или нескольких подозреваемых.

При этом, по данным полиции, ранен только один человек, угрозы его жизни не обнаружено.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто погиб один человек, еще двое получили ранения. Тогда полиция получила информацию о массовой драке с участием 15–20 человек, а также о замеченном огнестрельном оружии.

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