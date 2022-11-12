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Задержаны двое подозреваемых в убийстве подростка в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По подозрению в убийстве 14-летнего подростка вблизи озера Святое на востоке Москвы задержали двух молодых людей, скоро им предъявят обвинение. Об этом 12 ноября сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.

«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сейчас проводятся следственные действия. Отмечается также, что в скором времени время фигурантам будет предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Накануне стало известно, что личности двоих подозреваемых установлены.

Тело 14-летнего подростка обнаружили в Косино-Ухтомском районе столицы еще 16 октября. Как сообщали в столичном главке СК РФ, мальчик днем ранее ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся.

Родители обратились в правоохранительные органы. Следователи начали проверку.

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